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لبنان

بعد الإعتداءات على "اليونيفيل".. تحذير من وضاح الصادق

Lebanon 24
07-06-2025 | 11:31
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اعتبر النائب وضاح الصادق أنَّ الاعتداءات المتكررة على قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان لم تعد حوادث فردية، بل باتت سلوكاً ممنهجاً يهدف إلى ضرب ما تبقى من غطاء أممي في الجنوب.
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وفي تصريح له عبر منصة "آكس"، اليوم السبت، قال الصادق: "في وقتٍ تتصاعد فيه الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية، يُصبح الغطاء الدولي أكثر من ضرورة، بل حاجة وطنية لحماية لبنان. ومع التلويح الأميركي بوقف التمويل، يقترب لبنان من العزلة الكاملة، في لحظة مفصلية لا تحتمل أي تخلٍّ أو تفريط".
 
 
 
 
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