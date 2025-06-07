بعد الإعتداءات على "اليونيفيل".. تحذير من وضاح الصادق

اعتبر النائب أنَّ الاعتداءات المتكررة على قوات "اليونيفيل" في لم تعد حوادث فردية، بل باتت سلوكاً ممنهجاً يهدف إلى ضرب ما تبقى من غطاء أممي في الجنوب.

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