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لبنان

دولار البلديات.. بـ1500 ليرة!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-06-2025 | 11:43
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قالت مصادر مالية واقتصادية لـ"لبنان24" إنَّ عملية النهوض في البلديات الجديدة بعد انتخابها، تتطلب إعادة النظر في وارادتها المالية من الدولة اللبنانية لاسيما أنَّها ما زالت تُحسب على دولار الـ1500 ليرة، والدليل على ذلك العائدات التي تُصرف كل سنة.
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وذكرت المصادر أنَّ معظم البلديات تحصل على واردات تتراوح بين 1 و 2 مليار ليرة سنوياً، أي ما يعادل الـ20 ألف دولاراً فقط على أساس دولار الـ89500 ليرة، بينما في السابق كان مبلغ الـ1 مليار ليرة، يوازي المليون و 333 ألف دولار.
 
وأوضحت المصادر أن معظم البلديات تنطلق من "خزنة فارغة"، مشيرة إلى أن الخطوة الأساس تبدأ بتحسين قيمة الوادرات وتعديلها وضخ الأموال للبلديات لكي تتمكن من العمل الفعلي.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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