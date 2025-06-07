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لبنان

حركة المرور كثيفة.. ماذا يجري على أوتوستراد شكا؟

Lebanon 24
07-06-2025 | 11:52
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أفادت غرفة التحكم المروري بسقوط جريح نتيجة تصادم بين ثلاث مركبات على أوتوستراد شكا باتجاه طرابلس قبل النفق، ما تسبب بازدحام مروري كثيف في المحلة.
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