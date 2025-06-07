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لبنان

"إلى جميع المواطنين".. تحذير من وزارة الإعلام!

Lebanon 24
07-06-2025 | 12:53
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أصدرت وزارة الإعلام بياناً تحذيرياً، دعت فيه جميع المواطنين، ولا سيما المؤثرين والفنانين والإعلاميين، إلى الامتناع التام عن أي شكل من أشكال التواصل، المباشر أو غير المباشر، مع المتحدثين باسم جيش العدو الإسرائيلي أو الوسائل الإعلامية التابعة له، مهما كانت الذرائع أو المبررات.
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وشددت الوزارة في بيانها على أن "هذا النوع من التفاعل يُعدّ خرقاً واضحاً للقوانين اللبنانية، خصوصاً تلك المتعلقة بمقاطعة العدو الإسرائيلي، ما يعرّض مرتكبه للمساءلة القانونية بموجب القوانين المعمول بها ".

كما حذّرت من تداول أخبار كاذبة ورسائل صوتية مجهولة المصدر تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتهدف إلى إثارة البلبلة والتحريض، داعية المواطنين إلى التحقق من مصادر الأخبار وعدم نشر أي محتوى مشبوه أو غير موثوق.

وختمت الوزارة بيانها بالتشديد على ضرورة التحلي بالوعي الوطني والمسؤولية في التعامل مع المحتوى الرقمي، حفاظاً على السيادة اللبنانية والمصلحة الوطنية العليا.
 
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