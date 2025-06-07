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لبنان

مفاجأة بعد "ضربة الضاحية".. إساءة علنية!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-06-2025 | 13:10
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كان لافتاً قيام العديد من الناشطين بنشر منشورات تحريضية ضد أهالي الضاحية الجنوبية لبيروت وذلك تزامناً مع التهديدات الإسرائيلية التي أعقبتها غارات عنيفة، الخميس الماضي، وأدَّت إلى تدمير العديد من المباني.
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وتحدثت مصادر حقوقية عن أنَّ هؤلاء الأشخاص الذين يتماهون في منشوراتهم مع العدو الإسرائيليّ، قد يتعرضون للملاحقة الجزائية بسبب مجاهرتهم في التحريض أولاً وتبني السرديات الإسرائيلية.
 
وأوضحت المصادر أن المنشورات التحريضية تثير حساسية في الشارع وتؤدي إلى فتنة داخلية
المصدر: خاص "لبنان 24"
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خاص

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