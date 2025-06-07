مفاجأة بعد "ضربة الضاحية".. إساءة علنية!

كان لافتاً قيام العديد من الناشطين بنشر منشورات تحريضية ضد أهالي الضاحية الجنوبية لبيروت وذلك تزامناً مع التهديدات التي أعقبتها غارات عنيفة، الخميس الماضي، وأدَّت إلى تدمير العديد من المباني.

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وتحدثت مصادر حقوقية عن أنَّ هؤلاء الأشخاص الذين يتماهون في منشوراتهم مع العدو الإسرائيليّ، قد يتعرضون للملاحقة الجزائية بسبب مجاهرتهم في التحريض أولاً وتبني السرديات الإسرائيلية.

وأوضحت المصادر أن المنشورات التحريضية تثير حساسية في الشارع وتؤدي إلى فتنة داخلية