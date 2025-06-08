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لبنان

توتر في عكار.. رئيس بلدية استخدم سلاحه الحربي!

Lebanon 24
08-06-2025 | 00:01
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وقع إشكال في قرية كوشا – عكار تخلله توتر وتصعيد، حيث أقدم رئيس البلدية علي بردوع على استخدام سلاح حربي، وأطلق النار باتجاه المدعو محمد ديب واصابه بقدمه، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقًا بالحادثة. 
 
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