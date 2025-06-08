توتر في عكار.. رئيس بلدية استخدم سلاحه الحربي!

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وقع إشكال في قرية كوشا – تخلله توتر وتصعيد، حيث أقدم رئيس البلدية علي بردوع على استخدام سلاح حربي، وأطلق النار باتجاه المدعو واصابه بقدمه، وفق ما أفادت مندوبة " ".وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقًا بالحادثة.