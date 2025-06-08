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لبنان

خلافات داخل "حزب الله"؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
08-06-2025 | 01:45
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أفادت مصادر مطلعة بوجود تململ لدى بعض الأوساط القيادية في "حزب الله" على خلفية تسريبات إعلامية طالت قضايا حساسة مرتبطة بالحرب مع إسرائيل، وبالاختراقات الامنية في بعض البنى التابعة للحزب.
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وتشير مصادر متابعة إلى أن هذه التسريبات، التي نُشرت، أثارت حفيظة قيادات في الحزب لجهة توقيتها ومضمونها، الذي يعتبره البعض غير دقيق .
وتتعدد الروايات حول مصدر هذه التسريبات، بين مَنْ يتهم قيادات تسعى لتصفية حسابات تنظيمية، او كوادر لديهم تحليلهم الخاص.
 
المصدر: لبنان 24
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