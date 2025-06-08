خلافات داخل "حزب الله"؟

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أفادت مصادر مطلعة بوجود تململ لدى بعض الأوساط القيادية في " " على خلفية تسريبات إعلامية طالت قضايا حساسة مرتبطة بالحرب مع ، وبالاختراقات الامنية في بعض البنى التابعة للحزب.وتشير مصادر متابعة إلى أن هذه التسريبات، التي نُشرت، أثارت حفيظة قيادات في الحزب لجهة توقيتها ومضمونها، الذي يعتبره البعض غير دقيق .وتتعدد الروايات حول مصدر هذه التسريبات، بين مَنْ يتهم قيادات تسعى لتصفية حسابات تنظيمية، او كوادر لديهم تحليلهم الخاص.