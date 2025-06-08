هل ستُلغى "ضريبة المحروقات"؟

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تتحدث أوساط متابعة لملف زيادة الضريبة على المحروقات عن ضغطٍ كبير يجري لعودة الحكومة عن الضريبة التي أقرّتها على البنزين والمازوت لتمويل الزيادات للعسكريين، مشيرة إلى أنَّ الإتصالات لم تحسم أي نتيجة نهائية بعد، وبالتالي لا توجه الآن لإلغاء الضريبة الجديدة.وعُلم أن اتصالات حصلت مع والمياه الصدي لبلورة حلّ، لكن الإجابات كانت واضحة أن القرار لا يصدر عنه، بل عبر الحكومة مُجتمعةً، وكل مرسوم يصدر لا يُعدله أو يلغيه سوى مرسوم جديد.