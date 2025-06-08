نقيب يكشف كم سنة يحتاج لبنان لتأمين الكهرباء 24/24

رأى نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان
، مارون الحلو
، أن الاصطفاف الدولي الداعم للبنان اليوم، إضافة إلى الإجماع الداخلي على الخروج من منطق العنف والفوضى، يشكّلان فرصة نادرة يجب التمسك بها وعدم تفويتها، مؤكدًا أن "الخارج لن يقدّم للبنانيين كل ما يطلبونه، ما يُحتّم عليهم بذل الجهد بأنفسهم، شعبًا ودولةً وأحزابًا".
وشدد الحلو على أن "السلاح خارج الدولة لا يمكن أن يبقى معيارًا لتقييم الأمور"، سائلاً عن مبررات وجوده شمال الليطاني
، حيث تسبب – بحسب تعبيره – بـ"دمار على كل الصعد".
وفي ما يتعلق بورشة إعادة الإعمار
بعد الحرب الأخيرة، اعتبر الحلو أن الاقتراض من البنك الدولي
والجهات المانحة بات ضرورة، موضحًا أن التمويل الخارجي سيكون مخصصًا لمشاريع محددة تُدار برقابة صارمة، من الدراسات إلى التنفيذ.
وأشار إلى أن إعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية كالكهرباء والمياه، إضافة إلى تنظيم الإدارة ومكننتها، هما شرطان أساسيان للانطلاق، وهما مدار بحث حالي مع صندوق النقد الدولي
.
وأشار إلى ان "العروض التي قُدّمت للبنان في السنوات الماضية لتطوير وانتاج الكهرباء لم تعد موجودة، لهذا فتأمين التيار
٢٤/٢٤ يحتاج الى ٦ سنوات على الأقل، لان كافة الشبكات الكهربائية أصبحت متهالكة"، وأثنى على "العمل الذي يقوم به وزير الطاقة
جو صدّي في هذا الموضوع"، مقترحاً التعامل مع مستثمرين في هذا المجال وفق نظام الـ( BOT ). (الوكالة الوطنية للإعلام)