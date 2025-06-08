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لبنان

المفتي قبلان: مطالبون بتدشين ارادة وطنية تعيد بناء هوية البلد

Lebanon 24
08-06-2025 | 04:46
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قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أننا "مطالبون بتدشين ارادة وطنية تعيد بناء هوية البلد وشراكته الوطنية"، وتابع في بيان: "كيفما أعدنا قراءة التجربة التاريخية لنشأة لبنان وواقع الممارسة السياسة نجد أننا مطالبون بتدشين إرادة وطنية تعيد بناء هوية البلد وشراكته الوطنية بعيداً عن الخلفيات الضيقة للزعامات والتيارات ومشاريع المنافع الطائفية والسياسية، وهنا تكمن أهمية المبادرة الوطنية لحماية لبنان من طاعون دولة الطوائف ودهاليز الصفقات الإقليمية والدولية، ولا قيام لمشروع وطني بلا قانون انتخابي يطيح بالنزعة الطائفية وأرضية المربعات السياسية التي ما زالت تجترّ لبنان على طريقة الدولة المزرعة، ولا حل إلا بقانون انتخابي عابر مع ثقة جمهور وطني لا طائفي، وتعزيز ثقافة المواطنة يمر بإعلام وطني لا يشبه الإعلام الحالي الغارق بأموال السحت الإقليمية والدولية، ولا بد من تجريد القوانين وتزخيمها وتقديم الدولة كقدرة وطنية بوجه النزعة الطائفية والشخصية، وهذا يمر بنظام انتخابي لا طائفي وسياسات حكومية شديدة التجرد وقضاء مستقل وخدمات عامة تغطي الصحة والتعليم والتقاعد والبطالة بسياق إشراك المواطنين بصنع القرارات المحلية، ولا شيء أخطر على دولة المواطنة من الإنحياز الحكومي والفشل بالأولويات الوطنية، ولا بدّ من انتشال لبنان، وبوابة الانتشال داخلية بالصميم".
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وتابع: "بهذا السياق لا يمكن التعويل على بلد بلا قضاء وهيئات رقابية مستقلة وسياسة خارجية مسؤولة ونقابات فاعلة وإعلام وطني وقانون انتخابي عابر للطوائف، والوقت يسمح بذلك، والإصرار على إنتاج طبقة نيابية من رحم القانون الإنتخابي الحالي يعني إغراق لبنان مجدداً بلعنة السرطان الطائفي، ولبنان لم يعد يحتمل، بل لا بد من مبادرة ذات فعالية وطنية استثنائية لإنقاذ لبنان من الوحشية الطائفية ودولة المربعات السياسية، والرئيس جوزاف عون والرئيس نبيه بري وعقل الرئيس رفيق الحريري قدرة وطنية وثقة عابرة يمكنها قيادة مشروع إنقاذ انتخابي وصيغة وطنية تدريجية تعيد إنتاج لبنان من جديد".
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