القطان استقبل مهنئين بالأضحى

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استقبل رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ الدكتور أحمد ، المهنئين بعيد الأضحى، في مقر الجمعية في برالياس. ومن أبرز المهنئين: عضو تكتل " القوي" النائب سليم عون، إلى جانب ممثلين عن الأحزاب الوطنية والقوى والفصائل ، ومخاتير، وأطباء، وفعاليات تربوية، وحشد من أبناء المنطقة.عونوفي كلمة له، قال النائب سليم عون: "اسم الجمعية منسجم تماما مع مسيرتها ونهجها، حيث تتطابق الأقوال مع العمل. هذا هو النهج الصحيح في الحياة، أن يتماشى السلوك مع القناعة. نحن نقاوم الظلم والاضطهاد وكل أشكال العدوان الموجه ضدنا، ونقدم التضحيات من شيوخ وشباب وأطفال إيمانًا بقضيتنا. هذه القضية تتوافق مع إيماننا الديني والإنساني. ورغم كل المحاولات التي تستهدف إفساد فرحتنا، نحتفل بالعيد لأننا أصبحنا نحن العيد".القطانبدوره، رحب الشيخ الدكتور أحمد القطان بالنائب سليم عون، قائلا: "نرحب بسعادة النائب المهندس سليم عون، الذي يشرفنا دائما بحضوره إلى الجمعية، خاصة في المناسبات الوطنية. نعتبرك نائبا عن الأمة جمعاء، ولكن حضورك في قضاء له قيمة خاصة. نشكر جهودك في دعم أهلنا وقضايانا في مختلف . رسالتنا في هذا العيد هي رسالة ، إذ لا يمكن للبنان أن يستمر إلا من خلال وحدة أبنائه، مسلمين ومسيحيين".وأضاف: "العدو يسعى لضرب وحدتنا، لكن ردنا يكون من خلال التماسك والمحبة بين اللبنانيين. نشهد اعتداءات متكررة من هذا العدو الذي لا يلتزم بالاتفاقيات أو العهود. ومن هنا، نؤكد أن الواجب الوطني يحتم على الجميع، من رؤساء وسياسيين وشعب، الوقوف صفا واحدا لمواجهة هذا العدو".وختم القطان، مثمّنًا التصريحات المسؤولة لرئيس الجمهورية، داعيًا إلى "تعزيز التضامن الوطني لتحرير أرضنا، ومن ثم البحث في استراتيجيات دفاعية تضمن أمن لبنان بعيدًا عن تدخل الأعداء والمغرضين".