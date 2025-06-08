Advertisement

لبنان

القطان استقبل مهنئين بالأضحى

Lebanon 24
08-06-2025 | 05:42
A-
A+
Doc-P-1372104-638849834400845102.jpg
Doc-P-1372104-638849834400845102.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ الدكتور أحمد القطان، المهنئين بعيد الأضحى، في مقر الجمعية في برالياس. ومن أبرز المهنئين: عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون، إلى جانب ممثلين عن الأحزاب الوطنية اللبنانية والقوى والفصائل الفلسطينية، ومخاتير، وأطباء، وفعاليات تربوية، وحشد من أبناء المنطقة.
Advertisement


عون

وفي كلمة له، قال النائب سليم عون: "اسم الجمعية منسجم تماما مع مسيرتها ونهجها، حيث تتطابق الأقوال مع العمل. هذا هو النهج الصحيح في الحياة، أن يتماشى السلوك مع القناعة. نحن نقاوم الظلم والاضطهاد وكل أشكال العدوان الموجه ضدنا، ونقدم التضحيات من شيوخ وشباب وأطفال إيمانًا بقضيتنا. هذه القضية تتوافق مع إيماننا الديني والإنساني. ورغم كل المحاولات التي تستهدف إفساد فرحتنا، نحتفل بالعيد لأننا أصبحنا نحن العيد".

القطان

بدوره، رحب الشيخ الدكتور أحمد القطان بالنائب سليم عون، قائلا: "نرحب بسعادة النائب المهندس سليم عون، الذي يشرفنا دائما بحضوره إلى الجمعية، خاصة في المناسبات الوطنية. نعتبرك نائبا عن الأمة جمعاء، ولكن حضورك في قضاء زحلة له قيمة خاصة. نشكر جهودك في دعم أهلنا وقضايانا في مختلف المحطات. رسالتنا في هذا العيد هي رسالة الوحدة الوطنية، إذ لا يمكن للبنان أن يستمر إلا من خلال وحدة أبنائه، مسلمين ومسيحيين".

وأضاف: "العدو الصهيوني يسعى لضرب وحدتنا، لكن ردنا يكون من خلال التماسك والمحبة بين اللبنانيين. نشهد اعتداءات متكررة من هذا العدو الذي لا يلتزم بالاتفاقيات أو العهود. ومن هنا، نؤكد أن الواجب الوطني يحتم على الجميع، من رؤساء وسياسيين وشعب، الوقوف صفا واحدا لمواجهة هذا العدو".

وختم القطان، مثمّنًا التصريحات المسؤولة لرئيس الجمهورية، داعيًا إلى "تعزيز التضامن الوطني لتحرير أرضنا، ومن ثم البحث في استراتيجيات دفاعية تضمن أمن لبنان بعيدًا عن تدخل الأعداء والمغرضين".
مواضيع ذات صلة
تمام سلام هنأ بالاضحى واعتذر عن عدم استقبال المهنئين
lebanon 24
08/06/2025 18:35:58 Lebanon 24 Lebanon 24
القصيفي مهنئا بالاضحى: نسأل الله أن يكون العيد معبرا للسلام في لبنان
lebanon 24
08/06/2025 18:35:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من المرجعيات الروحية المسيحية جال على الفاعليات الإسلامية في صيدا مهنئاً بالاضحى
lebanon 24
08/06/2025 18:35:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون مهنّئاً بعيد الأضحى: للتحلّي بروح التضحية والعطاء في سبيل وطننا الحبيب
lebanon 24
08/06/2025 18:35:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:18 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:32 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:16 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:58 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:18 | 2025-06-08
11:00 | 2025-06-08
10:32 | 2025-06-08
10:16 | 2025-06-08
09:58 | 2025-06-08
09:30 | 2025-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24