سقوط مُسيرة إسرائيلية.. بيان من الجيش يكشف الأمر!

صدر عن البيان الآتي:

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بتاريخ 7 / 6 / 2025، بعد توافُر معلومات حول العثور على مسيّرة تابعة للعدو في بلدة – صور، توجهت وحدة مختصة من الجيش إلى المكان حيث أجرت الكشف عليها، ثم عملت على نقلها وإجراء اللازم بشأنها.