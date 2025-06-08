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لبنان

سقوط مُسيرة إسرائيلية.. بيان من الجيش يكشف الأمر!

Lebanon 24
08-06-2025 | 05:59
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
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بتاريخ 7 / 6 / 2025، بعد توافُر معلومات حول العثور على مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي في بلدة الضهيرة – صور، توجهت وحدة مختصة من الجيش إلى المكان حيث أجرت الكشف عليها، ثم عملت على نقلها وإجراء اللازم بشأنها.
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