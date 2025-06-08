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لبنان

طائرات مسيّرة إسرائيليّة في أجواء بلدات جنوبيّة

Lebanon 24
08-06-2025 | 10:16
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تُحلّق طائرات مسيّرة إسرائيليّة فوق بلدات كفركلا وبرج الملوك والقليعة وجديدة مرجعيون والخيام.
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