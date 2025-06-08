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لبنان

البعريني: تحية لقوى الأمن الداخلي في ذكرى تأسيسها

Lebanon 24
08-06-2025 | 13:54
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كتب النائب وليد البعريني عبر منصة "أكس": "نتوجّه بالتحية لقوى الأمن الداخلي قيادة وأفراد، في ذكرى تأسيس هذه المؤسّسة التي تشكّل محط ثقة لجميع اللبنانيين، وهي التي قدّمت عبر السنوات إنجازات ضخمة. كما نطالب بإنصاف عناصر هذه المؤسّسة، وكل المؤسّسات الأمنية والعسكرية، لتتمكن من أداء دورها على أكمل وجه".
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