البعريني: تحية لقوى الأمن الداخلي في ذكرى تأسيسها

كتب النائب عبر منصة "أكس": "نتوجّه بالتحية لقوى الأمن الداخلي قيادة وأفراد، في ذكرى تأسيس هذه المؤسّسة التي تشكّل محط ثقة لجميع اللبنانيين، وهي التي قدّمت عبر السنوات إنجازات ضخمة. كما نطالب بإنصاف عناصر هذه المؤسّسة، وكل المؤسّسات الأمنية والعسكرية، لتتمكن من أداء دورها على أكمل وجه".

Advertisement