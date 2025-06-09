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لبنان

الرئيس عون في عيد "قوى الأمن": صمام الأمان الذي يحفظ للبنان استقراره

Lebanon 24
09-06-2025 | 00:38
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هنّأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قوى الامن الداخلي بعيدها الـ ١٦٤، مؤكداً أنها "ليست مجرد مؤسسة أمنية، بل هي رمز للتفاني والإخلاص في خدمة لبنان وشعبه".
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وأضاف: "قوى الأمن الداخلي مع المؤسسات الأمنية الأخرى، صمام الأمان الذي يحفظ للبنان استقراره ويحمي مواطنيه".
 
وأكد عون الالتزام بـ"تقديم كل الدعم اللازم لقوى الأمن الداخلي، لتطوير قدراتها وتحسين أوضاع عناصرها".
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