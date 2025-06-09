الرئيس عون في عيد "قوى الأمن": صمام الأمان الذي يحفظ للبنان استقراره

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هنّأ رئيس الجمهورية قوى الامن الداخلي بعيدها الـ ١٦٤، مؤكداً أنها "ليست مجرد ، بل هي رمز للتفاني والإخلاص في خدمة وشعبه".وأضاف: " مع المؤسسات الأمنية الأخرى، صمام الأمان الذي يحفظ للبنان استقراره ويحمي مواطنيه".