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لبنان

المطران إبراهيم يهنئ قوى الأمن الداخلي بعيدها الـ164

Lebanon 24
09-06-2025 | 01:06
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في مناسبة العيد الـ164 لتأسيس قوى الأمن الداخلي، وجّه رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك سيادة المطران إبراهيم مخايل ابراهيم كلمة تهنئة وتقدير إلى المؤسسة الأمنية، مثنيًا على الجهود الجبارة التي تبذلها لحفظ الأمن والاستقرار في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد.
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وأشاد سيادته بالتضحيات اليومية التي يقدمها رجال ونساء قوى الأمن الداخلي، مشيرًا إلى أنّ "الوفاء للوطن لا يُقاس بالكلام، بل بالأفعال، وأن قوى الأمن كانت وستبقى المثال الصادق للعطاء الصامت والمستمر".

كما دعا المطران إبراهيم إلى "مساندة هذه المؤسسة الوطنية التي تشكل العمود الفقري للأمن والسلم الأهلي"، متمنيًا "أن يعمّ السلام ربوع لبنان، وأن تتمكن القوى الأمنية من أداء رسالتها في ظلّ دولة عادلة قوية تحمي أبناءها وتصون حقوقهم".

وختم سيادته قائلاً: "في عيدكم، نرفع الدعاء ليحميكم الله ويقوي عزيمتكم، لتبقوا حماةً للحق، حراسًا للوطن، ورمزًا للأمان". 
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