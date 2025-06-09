Advertisement

لبنان

"لا قرار" في "التيار"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
09-06-2025 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1372390-638850546262098670.jpg
Doc-P-1372390-638850546262098670.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحدثت أوساط مقربة من "تيار المستقبل" أنه لا قرار حتى الآن بالمشاركة بالاستحقاق النيابي عام 2026، وذلك رغم التصريحات التي تصدر بين الحين والآخر وتُلمح إلى ذلك.
Advertisement
وأوضحت المصادر أنَّ مختلف الشخصيات المحسوبة على "التيار"، تدرس أوضاعها في الوقت الراهن لمعرفة ما إذا كانت هناك أرضية مناسبة لترشحها، لكن الأفق غير واضح حتى الآن.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
التيار الوطني الحر: قرار الرسم على المحروقات عشوائي وغير مدروس
lebanon 24
09/06/2025 14:31:16 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: التيار لا زال القوّة الكبرى ويتنافس كما دائماً هو والقوات على الناخبين
lebanon 24
09/06/2025 14:31:16 Lebanon 24 Lebanon 24
التيار الوطني الحر: نزع سلاح المخيمات لا يعني ولا يستلزم اعطاء اي حقوق للفلسطينيين في لبنان
lebanon 24
09/06/2025 14:31:16 Lebanon 24 Lebanon 24
درغام يؤكد: لا تراجع في شعبية التيار الوطني الحر
lebanon 24
09/06/2025 14:31:16 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:36 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2025-06-09
07:14 | 2025-06-09
07:14 | 2025-06-09
07:09 | 2025-06-09
06:46 | 2025-06-09
06:44 | 2025-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24