"لا قرار" في "التيار"

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تحدثت أوساط مقربة من " " أنه لا قرار حتى الآن بالمشاركة بالاستحقاق النيابي عام 2026، وذلك رغم التصريحات التي تصدر بين الحين والآخر وتُلمح إلى ذلك.وأوضحت المصادر أنَّ مختلف الشخصيات المحسوبة على " "، تدرس أوضاعها في الوقت الراهن لمعرفة ما إذا كانت هناك أرضية مناسبة لترشحها، لكن الأفق غير واضح حتى الآن.