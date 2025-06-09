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لبنان

بمشاركة بري وميقاتي وسلام.. سليمان يقيم مأدبة عشاء تكريماً لعون

Lebanon 24
09-06-2025 | 02:30
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أقام الرئيس العماد ميشال سليمان وقرينته السيدة وفاء بدارتهما في اليرزة، مأدبة عشاء تكريماً لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون.
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وشارك في العشاء رئيس مجلس النواب نبيه بري وعقيلته السيدة رنده بري، رئيس الحكومة نواف سلام وعقيلته السيدة سحر بعاصيري سلام، الرئيس أمين الجميّل وقرينته السيدة جويس، البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، السيدة منى الهراوي، السيدة صولانج الجميل، الرئيس نجيب ميقاتي وعقيلته السيدة مي، الرئيس فؤاد السنيورة وعقيلته السيدة هدى، السيدة ليلى الصلح، النائب زياد حواط، بالإضافة إلى وزراء سابقين هم سمير مقبل، بطرس حرب وناظم الخوري، إلى جانب أفراد من عائلتي الرئيسين عون وسليمان.
 
 
وكان اللقاء فرصة للتداول في عدد من المواضيع الوطنية الراهنة، والمعطيات المتوافرة عن المواقف الإقليمية والدولية من التطورات في لبنان والجوار وضرورة زيادة الضغوط والمطالبة بانسحاب اسرائيل من المواقع المحتلة ووقف خروقاتها واعتداءاتها المتكررة وفقًا للاتفاق المعقود برعاية الولايات المتحدة الأميركية وتحت إشراف اللجنة الخماسية.
 
وهنأ سليمان الحاضرين واللبنانيين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأعرب عن أمله في أن يُوفق الرئيس عون في مسيرة النهوض بلبنان تنفيذاً لخطاب القسم وحصر السلاح بيد الدولة بالتعاون مع السلطات الدستورية كافة، لما في ذلك من خير على لبنان واللبنانيين.
 
 
 
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