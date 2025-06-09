أبو زيد لقوى الأمن الداخلي: أنتم صمام الأمان

هنّأ النائب السابق بعيدها، وكتب على منصة "أكس":

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"تحية إلى قوى الأمن الداخلي في عيدها ال 164. أنتم صمام الأمان وحُماة القانون في كل مدينة وقرية... بتفانيكم وإخلاصكم تستعيد الدولة مكانتها وتكافحون الجريمة وتسهرون على سلامة المواطنين. كل عيد وأنتم قيادة وضباطاً وعسكريين بألف خير وتواجهون التحديات مهما كبُرت".