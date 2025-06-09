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لبنان

أبو زيد لقوى الأمن الداخلي: أنتم صمام الأمان

Lebanon 24
09-06-2025 | 03:26
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هنّأ النائب السابق أمل أبو زيد قوى الأمن الداخلي بعيدها، وكتب على منصة "أكس":
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"تحية إلى قوى الأمن الداخلي في عيدها ال 164. أنتم صمام الأمان وحُماة القانون في كل مدينة وقرية... بتفانيكم وإخلاصكم تستعيد الدولة مكانتها وتكافحون الجريمة وتسهرون على سلامة المواطنين. كل عيد وأنتم قيادة وضباطاً وعسكريين بألف خير وتواجهون التحديات مهما كبُرت".
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