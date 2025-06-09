عبد المسيح: نتوجّه بتحيّة تقدير واعتزاز إلى من يحملون أمانة الأمن على عاتقهم

كتب النائب عبر حسابه على منصة "أكس":

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"لمناسبة العيد الـ164 لقوى الأمن الداخلي، نتوجّه بتحيّة تقدير واعتزاز إلى من يحملون أمانة الأمن على عاتقهم، ويسهرون بتفانٍ لحماية الوطن والمواطن. كل عام وأنتم بخير، درع الوطن وسنده".