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لبنان

عبد المسيح: نتوجّه بتحيّة تقدير واعتزاز إلى من يحملون أمانة الأمن على عاتقهم

Lebanon 24
09-06-2025 | 03:46
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كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "أكس":
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"لمناسبة العيد الـ164 لقوى الأمن الداخلي، نتوجّه بتحيّة تقدير واعتزاز إلى من يحملون أمانة الأمن على عاتقهم، ويسهرون بتفانٍ لحماية الوطن والمواطن. كل عام وأنتم بخير، درع الوطن وسنده".
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