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لبنان

تمارين تدريبية للجيش في هذه المناطق

Lebanon 24
09-06-2025 | 04:20
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صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:
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"ستقوم وحدات من الجيش اعتبارًا من 10 /6 /2025 ولغاية 4 /7 /2025 ضمنًا بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية، في حقل تدريب مزرعة حنوش – حامات ومركز تدريب الزهراني والصالحية – كفرفالوس وصيدا، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة، المتوسطة والثقيلة.

لذا تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".
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