تمارين تدريبية للجيش في هذه المناطق

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صدر عن قيادة الجيش- البيان الآتي:"ستقوم وحدات من الجيش اعتبارًا من 10 /6 /2025 ولغاية 4 /7 /2025 ضمنًا بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية، في حقل تدريب مزرعة حنوش – ومركز تدريب والصالحية – كفرفالوس وصيدا، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة، المتوسطة والثقيلة.لذا تدعو المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".