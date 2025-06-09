قداس في الذكرى الـ23 لإغتيال رمزي عيراني

في الذكرى 23 لإغتيال المهندس رمزي ، أقيم قداس إلهي لراحة نفسه بدعوة من عائلته ورفاقه في " " ترأسه للآباء اللعازريين في الشرق الأب رمزي جريج في بازيليك سيدة الأيقونة العجائبية للآباء اللعازريين – .

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شارك في القداس عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ، عضوا الهيئة التنفيذية في "القوات" سعيد ودنيال سبيرو، للحزب ، منسق شربشي، الأمين العام السابق وحشد من المهندسين ووفد من مصلحة الطلاب في "القوات" ورفاق الشهيد والأصدقاء.