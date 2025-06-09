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لبنان

قداس في الذكرى الـ23 لإغتيال رمزي عيراني

Lebanon 24
09-06-2025 | 06:32
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في الذكرى 23 لإغتيال المهندس رمزي عيراني، أقيم قداس إلهي لراحة نفسه بدعوة من عائلته ورفاقه في "القوات اللبنانية" ترأسه الرئيس الإقليمي للآباء اللعازريين في الشرق الأب رمزي جريج  في بازيليك سيدة الأيقونة العجائبية للآباء اللعازريين – الأشرفية.
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شارك في القداس عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب نزيه متى، عضوا الهيئة التنفيذية في "القوات" أسعد سعيد ودنيال سبيرو، الأمين العام للحزب إميل مكرزل، منسق بيروت إيلي شربشي، الأمين العام السابق غسان يارد وحشد من المهندسين ووفد من مصلحة الطلاب في "القوات" ورفاق الشهيد والأصدقاء.
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