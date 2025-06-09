تيننتي: الوجود الإسرائيلي جنوباً يقيّد مهام اليونيفيل ومهام الجيش اللبناني

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أكد الناطق باسم قوات اليونيفيل في أنّ وجود قوات إسرائيلية في يعرقل انتشار ، مشددًا على حرص اليونيفيل على ضمان الأمن والاستقرار في الجنوب.ولفت في تصريح لـ" عربية" إلى أن وجود قوات اليونيفيل يخلق "نوعًا من الأمل" في ، مشيرًا إلى أنّ 48 دولة تدعم مهمة البعثة في لبنان منذ عام 2006.وأوضح أن أعداد قوات اليونيفيل لم تتغيّر في الجنوب اللبناني حتى الآن، وأن مسألة التمويل تبقى من اختصاص ، نافيًا حصول أي محادثات بشأن تقليص لمهمة البعثة.وختم بالتشديد على أن عدم انسحاب من جنوب لبنان لا يزال يعرقل مهمة تجاه لبنان.