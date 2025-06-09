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لبنان

تيننتي: الوجود الإسرائيلي جنوباً يقيّد مهام اليونيفيل ومهام الجيش اللبناني

Lebanon 24
09-06-2025 | 07:35
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أكد الناطق باسم قوات اليونيفيل في لبنان أندريا تيننتي أنّ وجود قوات إسرائيلية في جنوب لبنان يعرقل انتشار الجيش اللبناني، مشددًا على حرص اليونيفيل على ضمان الأمن والاستقرار في الجنوب.
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ولفت في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" إلى أن وجود قوات اليونيفيل يخلق "نوعًا من الأمل" في منطقة جنوب لبنان، مشيرًا إلى أنّ 48 دولة تدعم مهمة البعثة في لبنان منذ عام 2006.

وأوضح أن أعداد قوات اليونيفيل لم تتغيّر في الجنوب اللبناني حتى الآن، وأن مسألة التمويل تبقى من اختصاص مجلس الأمن الدولي، نافيًا حصول أي محادثات بشأن تقليص التمويل الدولي لمهمة البعثة.

وختم بالتشديد على أن عدم انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان لا يزال يعرقل مهمة المجتمع الدولي تجاه لبنان.
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