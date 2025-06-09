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لبنان

قائد الجيش عرض مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان الاوضاع

Lebanon 24
09-06-2025 | 09:13
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استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان Jeanine Hennis – Plasschaert، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
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