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لبنان

الخير هنأ قوى الأمن بعيدها: لتأمين كل الدعم المطلوب لهذه المؤسسة الوطنية

Lebanon 24
09-06-2025 | 09:40
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عايد النائب أحمد الخير، قوى الأمن الداخلي بمناسبة عيدها الـ 164، وقال في بيان: "تحية تقدير إلى ضباط ورتباء وعناصر هذه المؤسسة العريقة، وعلى رأسهم المدير العام اللواء رائد عبد الله، وكل الدعم لما يقدمونه من التزام ومسؤولية وحرفية وشجاعة في القيام بمهامهم، وتسطير الإنجازات في مكافحة الإرهاب، والتصدي لشبكات التجسس والعملاء، وحماية الاستحقاقات الديموقراطية. فلبنان بأمانتهم، بأمانة رجال قوى الأمن الداخلي، الذين يثبتون دائماً أنهم الضمانة وصمام أمان الوطن، وعلى قدر المسؤولية في حفظ الأمن والنظام ومواجهة كل التحديات والاستحقاقات، رغم كل الظروف الصعبة".
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وختم: "قوى الأمن الداخلي بأمانتنا جميعاً، فلنكن على قدر الأمانة في تأمين كل الدعم المطلوب لهذه المؤسسة الوطنية العريقة الضاربة جذورها في تاريخ لبنان ومستقبله".
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