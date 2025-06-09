الخير هنأ قوى الأمن بعيدها: لتأمين كل الدعم المطلوب لهذه المؤسسة الوطنية

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عايد النائب ، بمناسبة عيدها الـ 164، وقال في بيان: "تحية تقدير إلى ضباط ورتباء وعناصر هذه المؤسسة العريقة، وعلى رأسهم اللواء رائد ، وكل الدعم لما يقدمونه من ومسؤولية وحرفية وشجاعة في القيام بمهامهم، وتسطير الإنجازات في ، والتصدي لشبكات التجسس والعملاء، وحماية الاستحقاقات الديموقراطية. فلبنان بأمانتهم، بأمانة رجال قوى الأمن الداخلي، الذين يثبتون دائماً أنهم الضمانة وصمام أمان الوطن، وعلى قدر المسؤولية في حفظ الأمن والنظام ومواجهة كل التحديات والاستحقاقات، رغم كل الظروف الصعبة".وختم: "قوى الأمن الداخلي بأمانتنا جميعاً، فلنكن على قدر الأمانة في تأمين كل الدعم المطلوب لهذه العريقة الضاربة جذورها في تاريخ ومستقبله".