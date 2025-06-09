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لبنان

جعجع: ليبقى الأمن والأمان!

Lebanon 24
09-06-2025 | 11:28
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كتب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر حسابه على منصة "إكس":
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"نعايد قوى الأمن الداخلي قيادةً وضباطاً ورتباءَ وأفراداً في عيدها ال 176. ليبقى الأمن والأمان".
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