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لبنان

ما جديد غارة النميرية؟ هذه آخر معلومة

Lebanon 24
09-06-2025 | 11:57
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نفت معلومات "لبنان24" ما تم تداوله عن سقوط شهداء إبان غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة النميرية - جنوب لبنان.
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وذكرت المعلومات أن الإستهداف أدى إلى إصابة شخص بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى إحدى المُستشفيات في المنطقة.
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