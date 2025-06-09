ما جديد غارة النميرية؟ هذه آخر معلومة

نفت معلومات " " ما تم تداوله عن سقوط إبان غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة النميرية - .

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وذكرت المعلومات أن الإستهداف أدى إلى إصابة شخص بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى إحدى المُستشفيات في المنطقة.