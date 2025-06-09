"قضيته معيبة".. هذا ما قاله وهاب عن مصير مفتي سوريا السابق

نشر "التوحيد العربي" الوزير السابق عبر حسابه على منصة "آكس" قائلاً: "توضيح مصير مفتي السابق حسون ضرورة ملحة مع الأنباء التي تقول أن لا تمون على الفصيل الذي خطفه من . قضيته معيبة أولاً بحق الدولة".

Advertisement