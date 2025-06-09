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لبنان

"قضيته معيبة".. هذا ما قاله وهاب عن مصير مفتي سوريا السابق

Lebanon 24
09-06-2025 | 12:12
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نشر رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على منصة "آكس" قائلاً: "توضيح مصير مفتي سوريا السابق الشيخ أحمد حسون ضرورة ملحة مع الأنباء التي تقول أن الدولة السورية لا تمون على الفصيل الذي خطفه من المطار . قضيته معيبة أولاً بحق الدولة".
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