للمواطنين... إليكم ما سيحدث على طريق المطار لثلاثة أيام متتالية!

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اعتبارًا من السّاعة 6,00 ولغاية السّاعة 18,00 من أيّام الثلاثاء والأربعاء والخميس في 10و11و12-6-2025، تستكمل إحدى الشّركات المتعهدة أعمال تزفيت مخرج أوتوستراد باتجاه المطار (التحويلة من وإلى الأوتوستراد، على المسلكين الشّرقي والغربي، قبل الأنفاق). علمًا أنّ هذه الأشغال ستُنفّذ على مسرب واحد ولن تؤدّي إلى منع المرور.يرجى من المواطنين الكرام أخذ ، والتّقيّد بتوجيهات عناصر وإرشاداتهم، وتجنّب سلوك الطريق المذكور، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.