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لبنان

للمواطنين... إليكم ما سيحدث على طريق المطار لثلاثة أيام متتالية!

Lebanon 24
09-06-2025 | 12:40
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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة- ما يـــــــلي:


 اعتبارًا من السّاعة 6,00 ولغاية السّاعة 18,00 من أيّام الثلاثاء والأربعاء والخميس في 10و11و12-6-2025، تستكمل إحدى الشّركات المتعهدة أعمال تزفيت مخرج أوتوستراد المطار باتجاه المطار (التحويلة من وإلى الأوتوستراد، على المسلكين الشّرقي والغربي، قبل الأنفاق). علمًا أنّ هذه الأشغال ستُنفّذ على مسرب واحد ولن تؤدّي إلى منع المرور.
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يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وتجنّب سلوك الطريق المذكور، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.
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