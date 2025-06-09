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لبنان

غداً.. لقاء بين سلام ولودريان في هذا التوقيت

Lebanon 24
09-06-2025 | 13:54
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يستقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، عند الساعة 12:30 من بعد ظهر غد، الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في السرايا. 
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