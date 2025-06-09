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لبنان
الجميل: لبنان لن يرتاح من ضربات إسرائيل وسط تمسك "الحزب" بسلاحه
Lebanon 24
09-06-2025
|
16:44
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اعتبر النائب سامي الجميل أن
لبنان
لن يرتاح من الضربات
الإسرائيلية
طالما "
حزب الله
" مُصر على الحفاظ على الترسانة العسكرية وإعادة ترميمها، مشيراً إلى أن "تقوية الجيش هو ضرورة لحماية الحدود والداخل"، وأضاف: "في المُقابل، يجب استخدام العقل في الصراع مع
إسرائيل
لا الشعارات الرنانة".
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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، اليوم الإثنين، قال الجميل: "على الشريك الشيعي في هذا البلد أن يعلم أن مشكلتنا ليست معه بل مع عدم المساواة بين اللبنانيين ووجود سلاح خارج اطار الدولة ونحن نريد بناء البلد مع الشريك الشيعي".
وتابع: "توافقنا مع رئيس الجمهورية جوزاف عون على تأجيل الحوار بين اللبنانيين الى ما بعد تسليم السلاح، ولا إمكانية لإجراء مصارحة ومصالحة طالما في ناس معا سلاح وناس ما معا سلاح".
وأكمل: "لا يمكنني أن أقرر عن الشيعة من يمثلهم ولكن أنا أستطيع أن أرفض التعاطي مع أي حزب مسلح في لبنان إن كان شيعياً أو مسيحياً. يجب وضع خريطة طريق لتسليم السلاح وموضوع دمج عناصر حزب الله في المجتمع يحتاج الى خطة أما نموذج الحشد الشعبي في
العراق
فنحن نرفضه".
وأضاف: "عون يحاول استعادة السيادة بأكثر طريقة ايجابية وعبر مدّ اليد والخطر الاكبر أنّه اذا لم يستطع تحقيق ذلك وفشل العهد فقد يكون هناك جولة ثانية من الحرب على لبنان".
وقال: "أنا مقتنع بأنه باللحظة التي يتخذ فيها حزب الله قراراً بتفكيك منظومته العسكرية، لن نعود بحاجة الى اليونيفيل ولا الى أي شيء آخر. وبمعزل عن المفاوضات الإيرانية الأميركية فإن موضوع حزب الله محسوم، فحصر السلاح بيد
الجيش اللبناني
أصبح قراراً محسوماً دولياً".
وتابع: "لأول مرة يتم الحديث بجدية عن موضوع السلاح في المخيمات
الفلسطينية
ولا يمكننا الحكم قبل أن نرى شيئا ملموساً فلننتظر بضعة أيام لنحكم على الموضوع".
وفي شأن آخر، علق الجميل على مسار الانتخابات البلدية الأخيرة في
بيروت
، وقال: "نأسف للشكل الذي حصل فيه الاستحقاق ضمن العاصمة، وحاولنا إقرار المناصفة بالقانون في مجلس النواب ولكن عندما لم تقر المناصفة بالقانون بات هدفنا الحفاظ على المناصفة".
وختم: "لم نحسم خارطة التحالفات في الانتخابات النيابية ونحن على تواصل دائم مع
القوات اللبنانية
ومع التغييرين ورئيس الجمهورية وعلى
التيار الوطني
الحرّ أن يوضّح تموضعه".
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