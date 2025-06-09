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لبنان

مأساة على طريق صيدا - جزين.. حادثة تقتل فتاة!

Lebanon 24
09-06-2025 | 16:58
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وقع حادث سير على طريق صيداجزين في منطقة شواليق، حيث اصطدمت سيارة من نوع "رابيد" يقودها المواطن "ج. ب." بدراجة نارية كانت تقل الفتاتين "ع. ع." و "ع. ا.".
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وحضرت فرق الصليب الأحمر اللبناني إلى مكان الحادث، وعملت على نقل المصابين إلى مستشفى لبيب في صيدا لتلقي العلاج، وأفيد بوفاة إحدى الفتاتين متأثرة بإصابتها.
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