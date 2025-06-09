مأساة على طريق صيدا - جزين.. حادثة تقتل فتاة!

وقع حادث سير على – في منطقة شواليق، حيث اصطدمت سيارة من نوع "رابيد" يقودها المواطن "ج. ب." بدراجة نارية كانت تقل الفتاتين "ع. ع." و "ع. ا.".

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وحضرت فرق اللبناني إلى مكان الحادث، وعملت على نقل المصابين إلى في لتلقي العلاج، وأفيد بوفاة إحدى الفتاتين متأثرة بإصابتها.