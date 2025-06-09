تطيير "اليونيفيل" لترتيب "الحزام الأمني" ؟

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كتب طوني عيسى في" الجمهورية": أكثر من أي يوم مضى، منذ وقف النار في 27 تشرين الثاني 2024 ، يبدو مشهد الحدود الجنوبية حساساً، ومعه وضع «اليونيفيل ». فإسرائيل تتعاطى باستياء مع هذه القوات، معتبرة أنّها لم تضمن لها الأمن، حتى قبل الحرب الأخيرة. وفي المقابل، « » يراها مشروع قوة ضاربة قد يتمّ تشغيلها لخدمة الأهداف ، ولذلك، هو دائم الحذر تجاهها ويحرك بيئته للانتفاض عليها كلما حاولت توسيع قواعد العمل التي تتحرك ضمنها.وإلى حدّ بعيد، تحظى الرؤية الإسرائيلية بدعم ، التي ربما تمارس «الفيتو » في مجلس الامن ضد التجديد ل «اليونيفيل » تعبيراً عن نفاد صبرها على الرسمي، إذا بقي يرفض التجاوب مع مساعيها. ولكن، بعيداً من الشأن اللبناني ، تنظر إدارة إلى احتمال إنهاء خدمات «اليونيفيل » من زاوية تقليص الأكلاف، في ظل المراجعة التي تجريها لمجمل نفقاتها عبر العالم. إذاً، قد يكون لبنان الرسمي مقبلاً على ضغط فعلي،أميركي إسرائيلي، من خلال التلويح بتطيير «اليونيفيل ،» لإجباره على : إما أن يُنهي حالة التعثر في تنفيذ اتفاق وقف النار فيقوم بتسلّم سلاح «حزب الله » بكامله، وإما أن يواجه حالاً منفراغ المرجعية الأمنية في الجنوب، سواء بانسحاب «اليونيفيل » أو بتجميد عمل لجنة الرقابة الخاصة بالاتفاق، ويبقي المبادرة في يد على كل الأراضي . وفي السياسة، فسيكون انسحاب «اليونيفيل » شهادة وفاة دولية لصدقية الدولة اللبنانية التي فشلت في الوفاء بالتزاماتها. وبذلك، هي ستفقد أي دعم دولي وأي موقع تفاوضي. وسيجد وحكومة سلام نفسيهما محاصرين بين ضغوط داخلية وخارجية متناقضة، ما يعمّق الشلل المؤسساتي. وفي بلد يعاني انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، سيكون أي تصعيد أمني ضربة قاضية.