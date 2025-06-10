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لبنان

مسيّرة إسرائيلية تستهدف أطراف شبعا وسقوط شهيدين

Lebanon 24
10-06-2025 | 01:39
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استشهد المواطن محمد كنعان ونجله العسكري في الجيش وائل و جرح نجله الآخر هادي جراء استهدافهم في اطراف شبعا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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وكان شقيق محمد، الشهيد فادي كنعان قد استشهد في المنطقة ذاتها خلال العدوان المستمر خلال رعايته لقطيعه

وقبل استهداف الرعاة بغارة من مسيّرة صباح اليوم الثلاثاء، عمدت قوات الإحتلال الإسرائيلي الى إطلاق النار عليهم لمنعهم من الوصول الى اطراف شبعا حيث اعتادوا رعي مواشيهم، قبل ان تُصعد اعتداءاتها السبت الماضي وتعتقل احدهم ويدعى ماهر حمدان الذي لا يزال أسيرا لديها من دون معرفة مصيره.
 
وعمل الصليب الأحمر اللبناني على نقل جثماني شهيدي شبعا والجريح الثالث من آل كنعان من المكان المُستهدف. 
 
ولاحقا أعلنت وزارة الصحة ان الغارة التي شنتها مسيّرة للعدو الإسرائيلي على بلدة شبعا أدت إلى سقوط شهيدين وإصابة شخص بجروح. 
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