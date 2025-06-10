مسيّرة إسرائيلية تستهدف أطراف شبعا وسقوط شهيدين

استشهد المواطن ونجله العسكري في الجيش وائل و جرح نجله الآخر هادي جراء استهدافهم في اطراف ، وفق ما أفادت مندوبة " ".

وعمل نقل جثماني شبعا والجريح الثالث من آل من المكان المُستهدف.

ولاحقا أعلنت ان الغارة التي شنتها مسيّرة للعدو الإسرائيلي على بلدة شبعا أدت إلى سقوط شهيدين وإصابة شخص بجروح.

وكان شقيق محمد، الشهيد قد استشهد في المنطقة ذاتها خلال العدوان المستمر خلال رعايته لقطيعهوقبل استهداف الرعاة بغارة من مسيّرة الثلاثاء، عمدت قوات الإحتلال الى إطلاق النار عليهم لمنعهم من الوصول الى اطراف شبعا حيث اعتادوا رعي مواشيهم، قبل ان تُصعد اعتداءاتها السبت الماضي وتعتقل احدهم ويدعى الذي لا يزال أسيرا لديها من دون معرفة مصيره.