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لبنان

الإشغال الفندقي لامس الـ 80 %.. أمرٌ واحد يُقلق أصحاب المؤسسات السياحية

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
10-06-2025 | 02:45
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شهدت عطلة الأضحى حركة سياحية نشطة في لبنان، ولوحظ وجود عدد كبير من السيّاح العرب في مختلف المناطق اللبنانية لاسيما في جونية وجبيل والبترون.
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كما شهدت الفنادق في بيروت حركة نشطة حيث سجل خلال فترة العيد اشغال فندقي في بيروت وحدها ما يُقارب الـ80% ما يؤسر الى  صيف واعد في حال لم تتدهور الأوضاع الميدانية. 
وفي هذا الإطار، يتخوف عدد كبير من أصحاب المؤسسات السياحية على أبواب موسم الصيف من التأثير السلبي لتواصل الاعتداءات الاسرائيلية في الجنوب وما حصل قبل أيام من استهداف للضاحية الجنوبية على القطاع السياحي، حيث يُعوّل العديد منهم على صيف 2025 ولاسيما مع بدء توافد الإماراتيين إلى لبنان وقُرب رفع حظر السفر السعودي إليه، للتعويض على الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم في الصيف الماضي.
ويؤكد أصحاب المؤسسات السياحية جهوزيتهم لاستقبال السيّاح والمغتربين والمُقيمين بأفضل طريقة مع عروض خاصة وبرامج ترفيهية منوعة، آملين في ألا تُعكر الأوضاع الميدانية النهضة السياحية المتوقع تحقيقها هذا الصيف.


المصدر: لبنان 24
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