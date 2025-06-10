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لبنان

رئيس بلدية بسابا الشوف أطلق خطة عمل إنمائية للبلدة

Lebanon 24
10-06-2025 | 02:38
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أقيم في حرم القصر البلدي قاعة "الأديب منيب العاكوم ومنظر العاكوم"، بدعوة من بلدية بسابا الشوف لقاء عام لأبناء البلدة حضره رئيس المجلس البلدي الأعضاء، للتشاور في مجمل الشؤون العامة للبلدة، والاطلاع على مختلف الآراء والطروح وذلك لإطلاق ورشة عمل متكاملة ومتكاتفة بين البلدية كمؤسسة عامة وأبناء البلدة.
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بعد جلسة نقاش مفتوحة وتبادل الآراء، أطلق رئيس البلدية جمال العاكوم خطة عمل للبلدية تحت البنود الآتية:

في الشأن الاجتماعي: 

1. العمل على تأسيس صندوق التكافل الاجتماعي الخاص ببلدة بسابا – الشوف، بالإضافة الى صندوق التكافل الصحي. 

2. اطلاق مشروع إعادة احياء مهرجان بسابا – الشوف مع تشكيل لجنة تنظيمية للمهرجان بعضوية عدد من أبناء البلدة بالإضافة إلى أعضاء من المجلس البلدي، وذلك في مدة أقصاها أسبوع من تاريخه.

في الشأن البلدي:

1. العمل على وجه السرعة لحل معضلة المياه وأزمة انقطاعها المستمر بوضع الدراسات اللازمة وتأمين اعتمادات لحل جذري لهذه الآفة لما يخدم مصلحة أبناء البلدة.

2. اطلاق ورشة عمل دائمة للمحافظة على النظافة العامة في كل الطرق الرئيسة والفرعية، عبر عمال كنس وجمع نفايات مساندة لأعمال الشركة الملتزمة اعمال النفايات.

3. اطلاق ورشة ترسيم وتحديد وترميم طرق البلدة والعمل على توسعة ما امكن منها بالإضافة الى شق أخرى بما تقتضيه الحاجة.

في القطاع التكنولوجي:

1. اطلاق العمل لمشروع "البلدية الالكترونية" عبر انشاء موقع الكتروني عصري مدعم بصفحات التواصل الاجتماعي.

اتفق المجتمعون على لقاءات دورية بين المجلس البلدي وأبناء البلدة للتشاور المستمر لما فيه مصلحة البلدة، وفي الختام دعي الحضور إلى كوكتيل لمناسبة.
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