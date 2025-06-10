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لبنان

المفتي حجازي حيا قوى الأمن لجهودها وإنجازاتها لصالح الوطن واستقراره

Lebanon 24
10-06-2025 | 02:55
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هنأ مفتي راشيا الشيخ الدكتور وفيق حجازي في بيان، وزير الداخلية أحمد الحجار والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله وقادة ورتباء وأفراد قوى الأمن الداخلي اللبناني، لمناسبة عيدهم الـ 164، مثمنا دورها "في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات بصلابة وحكمة وحزم"، وأثنى على "الجهود التي قامت بها في الاستحقاق البلدي والاختياري، وما تقوم به في مواجهة المخلين بالنظام العام".
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ورأى أن "هذه المؤسسة قدمت التضحيات ولا تزال لصالح الوطن وأهله، وهي تستحق منا كل الدعم والتقدير"، مؤكدا "أننا على ثقة كاملة بالمؤسسة الرسمية الامنية اللبنانية"، داعيا الى "ضرورة نزع السلاح غير الشرعي من كل الاحزاب والتيارات وأن يكون فقط حصريا في يد الدولة، حتى يزدهر لبنان ويأمن المواطنون، فقد سئم اللبنانيون الاستقواء بالسلاح غير الشرعي  ومن ويلات الفوضى واللاأمن وتجار المخدرات وقطاع الطرق".
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