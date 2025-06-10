المفتي حجازي حيا قوى الأمن لجهودها وإنجازاتها لصالح الوطن واستقراره

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هنأ مفتي الدكتور في بيان، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد وقادة ورتباء وأفراد اللبناني، لمناسبة عيدهم الـ 164، مثمنا دورها "في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات بصلابة وحكمة وحزم"، وأثنى على "الجهود التي قامت بها في الاستحقاق البلدي والاختياري، وما تقوم به في مواجهة المخلين بالنظام العام".ورأى أن "هذه المؤسسة قدمت التضحيات ولا تزال لصالح الوطن وأهله، وهي تستحق منا كل الدعم والتقدير"، مؤكدا "أننا على ثقة كاملة بالمؤسسة الرسمية الامنية "، داعيا الى "ضرورة نزع السلاح غير الشرعي من كل الاحزاب والتيارات وأن يكون فقط حصريا في يد الدولة، حتى يزدهر ويأمن المواطنون، فقد سئم اللبنانيون الاستقواء بالسلاح غير الشرعي ومن ويلات الفوضى واللاأمن وتجار المخدرات وقطاع الطرق".