"إنماء طرابلس والميناء" هنأت قوى الأمن بعيدها: كانت وستبقى أحد مداميك لبنان القوي

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حيت " و الميناء" في بيان، مؤسسة في عيدها الـ164، مقدمة "كل التقدير والاحترام لكل ضابط ورتيب وعنصر في هذه المؤسسة التي تبقى الضامن الأكبر لأمن اللبنانيين و حفظ الاستقرار وسيادة القانون".وهنأت الجمعية و البلديات و لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد مثنية على جهودهما في ترسيخ الأمن وتأمين الاستقرار. وأشادت بـ "دور مؤسسة قوى الأمن الداخلي التي واجهت الكثير من الظروف الصعبة و التحديات و لطالما كانت، وستبقى أحد مداميك القوي و تشكل ركيزة أساسية من أركان ، التي أثبتت على مر السنوات التزاما راسخا برسالة الأمن وخدمة المواطنين، وقدمت ولا تزال التضحيات الجسام في سبيل صون السلم الأهلي وتطبيق القانون".ودعت الجمعية إلى" تقديم كل الدعم لهذه المؤسسة بما يعزز قدرتها على أداء مهامها في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة الراهنة، ولا سيما أنها الضمانة وصمام أمان الوطن وعلى قدر المسؤولية في حفظ الأمن والنظام ومواجهة كل التحديات والاستحقاقات".