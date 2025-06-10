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لبنان

"إنماء طرابلس والميناء" هنأت قوى الأمن بعيدها: كانت وستبقى أحد مداميك لبنان القوي

Lebanon 24
10-06-2025 | 03:34
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حيت "جمعية إنماء طرابلس و الميناء" في بيان، مؤسسة قوى الأمن الداخلي في عيدها الـ164، مقدمة "كل التقدير والاحترام  لكل ضابط ورتيب وعنصر في هذه المؤسسة التي تبقى الضامن الأكبر لأمن اللبنانيين و حفظ الاستقرار وسيادة القانون".
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وهنأت الجمعية وزير الداخلية و البلديات أحمد الحجار و المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله مثنية على جهودهما في ترسيخ الأمن وتأمين الاستقرار. وأشادت بـ "دور مؤسسة قوى الأمن الداخلي التي واجهت الكثير من الظروف الصعبة و التحديات و لطالما كانت، وستبقى أحد مداميك لبنان القوي و تشكل ركيزة أساسية من أركان الدولة اللبنانية، التي أثبتت على مر السنوات التزاما راسخا برسالة الأمن وخدمة المواطنين، وقدمت ولا تزال التضحيات الجسام في سبيل صون السلم الأهلي وتطبيق القانون".

ودعت الجمعية إلى" تقديم كل الدعم لهذه المؤسسة بما يعزز قدرتها على أداء مهامها في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة الراهنة، ولا سيما أنها الضمانة وصمام أمان الوطن وعلى قدر المسؤولية في حفظ الأمن والنظام ومواجهة كل التحديات والاستحقاقات".
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