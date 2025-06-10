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لبنان
"عطاف" ضحية حادث سير مروع في جزين
Lebanon 24
10-06-2025
|
03:48
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وقع حادث سير ليلا على
طريق صيدا
جزين
في محلة شواليق بين سيارة نوع رابيد ودراجة نارية، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
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وعمل
الصليب
الاحمر
على نقل الجرحى الى
مستشفى لبيب
الطبي في
صيدا
، ولاحقا توفيت الشابة عطاف الأشقر التي كانت على متن الدراجة النارية متأثرة بإصابتها.
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