"عطاف" ضحية حادث سير مروع في جزين

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وقع حادث سير ليلا على في محلة شواليق بين سيارة نوع رابيد ودراجة نارية، وفق ما أفادت مندوبة " ".وعمل على نقل الجرحى الى الطبي في ، ولاحقا توفيت الشابة عطاف الأشقر التي كانت على متن الدراجة النارية متأثرة بإصابتها.