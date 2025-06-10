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لبنان

"عطاف" ضحية حادث سير مروع في جزين

Lebanon 24
10-06-2025 | 03:48
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وقع حادث سير ليلا على طريق صيدا جزين في محلة شواليق بين سيارة نوع رابيد ودراجة نارية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وعمل الصليب الاحمر على نقل الجرحى الى مستشفى لبيب الطبي في صيدا، ولاحقا توفيت الشابة عطاف الأشقر التي كانت على متن الدراجة النارية متأثرة بإصابتها.
 
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