رئيس الجمهورية غادر الى الأردن

غادر رئيس الجمهورية ، متوجهاً الى الاردنية الهاشمية تلبية لدعوة رسمية وجهها اليه العاهل الاردني الملك ابن الحسين.

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وسيعقد خلال زيارته لقاء قمة مع الثاني، من ثم محادثات موسعة يشارك فيها اعضاء الوفدين الرسميين اللبناني والاردني، تتناول العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية الراهنة.