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لبنان

رئيس الجمهورية غادر الى الأردن

Lebanon 24
10-06-2025 | 04:07
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غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بيروت صباح اليوم، متوجهاً الى المملكة الاردنية الهاشمية تلبية لدعوة رسمية وجهها اليه العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.
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وسيعقد الرئيس عون خلال زيارته لقاء قمة مع الملك عبد الله الثاني، من ثم محادثات موسعة يشارك فيها اعضاء الوفدين الرسميين اللبناني والاردني، تتناول العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية الراهنة.
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