أبو زيد: نخشى استغلال اسرائيل للاشكالات مع اليونيفيل لإنهاء مهامها أو لتعديلها

علّق النائب السابق على الاشكالات مع قوات "اليونيفيل"، فكتب على منصة "أكس" اليوم: "الاشكالات المتكررة في الجنوب بين قوات "اليونيفيل" وعدد من الشبان نخشى استغلالها من قبل اسرائيل لإنهاء مهام عشية التمديد لها في شهر آب المقبل".

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وأضاف "إن النوايا الاسرائيلية الرامية إلى سحب قوات "اليونيفيل" باتت معلنة، وهذه الاشكالات قد تُستخدم ذريعة لتنفيذ المآرب الاسرائيلية سواء لسحب القوة الدولية من الجنوب أو لتعديل مهامها، وفي كلا الحالتين لا مصلحة للبنان في هذا الأمر".