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لبنان

أبو زيد: نخشى استغلال اسرائيل للاشكالات مع اليونيفيل لإنهاء مهامها أو لتعديلها

Lebanon 24
10-06-2025 | 04:28
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علّق النائب السابق أمل أبو زيد على الاشكالات مع قوات "اليونيفيل"، فكتب على منصة "أكس" اليوم: "الاشكالات المتكررة في الجنوب بين قوات "اليونيفيل" وعدد من الشبان نخشى استغلالها من قبل اسرائيل لإنهاء مهام القوة الدولية عشية التمديد لها في شهر آب المقبل".
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وأضاف "إن النوايا الاسرائيلية الرامية إلى سحب قوات "اليونيفيل" باتت معلنة، وهذه الاشكالات قد تُستخدم ذريعة لتنفيذ المآرب الاسرائيلية سواء لسحب القوة الدولية من الجنوب أو لتعديل مهامها، وفي كلا الحالتين لا مصلحة للبنان في هذا الأمر".
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