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لبنان

لودريان التقى بري في عين التينة

Lebanon 24
10-06-2025 | 04:51
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة
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وبعد انتهاء الإجتماع، غادر لودريان من دون الإدلاء بأي تصريح. 
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