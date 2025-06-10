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لبنان

حريق في جبل المصنع

Lebanon 24
10-06-2025 | 05:07
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اندلع حريق في جبل المصنع، مقابل بلدة مجدل عنجر.
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وأوضحت مندوبة "لبنان 24" في هذا السياق، أنّ لا صحة للأخبار المتداولة عن غارة إسرائيليّة.
 
 
 
 
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