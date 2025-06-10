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لبنان

موقوف بجرم سرقة من داخل سيّارات.. هل وقعتم ضحية أعماله؟

Lebanon 24
10-06-2025 | 06:17
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صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: 
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تعمّم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف غ. غ. (مواليد عام 1999، فلسطيني)، بجرم سرقة من داخل سيّارات.

لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى مركز فصيلة طريق الجديدة الكائن قرب مسجد الأمام علي، أو الاتصال على الرقم: 856811-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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