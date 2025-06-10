موقوف بجرم سرقة من داخل سيّارات.. هل وقعتم ضحية أعماله؟

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صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ العامة البلاغ التالي:تعمّم لقوى الامن الداخلي، بناء على إشارة المختص، صورة الموقوف غ. غ. (مواليد عام 1999، فلسطيني)، بجرم سرقة من داخل سيّارات.لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى مركز فصيلة الكائن قرب علي، أو الاتصال على الرقم: 856811-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.