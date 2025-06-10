الحاج: وقف الهدر أولًا قبل زيادة الأسعار على اللبنانيين

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أشار النائب إلى أن "المراجعة التي تقدّمت بها " " أمام تُثبت الحزب بالمبادئ في مقاربة المعيشية، خصوصًا أن قرار رفع أسعار المحروقات تجاهل إمكانية معالجة الخلل في إيرادات الدولة.وأوضح في حديث إلى إذاعة " الحر" أن "لا يمكن حل مشكلة عبر خلق أخرى، ولا يجوز الاستمرار في تحميل المواطن أعباء إضافية، بينما تمتلك الدولة مصادر دخل كثيرة يمكن الاستفادة منها عبر وقف مزاريب الهدر، سواء في أو التهرب الضريبي أو أزمة الطوابع والنافعة وغيرها. ومن هنا، فإن تصحيح رواتب القطاع العام يجب أن يتم بعيدًا عن تحميل المواطن أعباءً إضافية".وتمنى الحاج أن يُبطل مجلس هذا القرار، معتبرًا أن مضمونه يتجاوز حدود ، لأن مسألة الزيادات تقع ضمن صلاحيات المجلس النيابي، مشددًا على أن المراجعة مستوفية لكامل الشروط القانونية، وعلى المجلس قبولها وإبطال القرار الحكومي.