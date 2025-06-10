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لبنان

الحاج: وقف الهدر أولًا قبل زيادة الأسعار على اللبنانيين

Lebanon 24
10-06-2025 | 07:50
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أشار النائب رازي الحاج إلى أن "المراجعة التي تقدّمت بها "القوات اللبنانية" أمام مجلس شورى الدولة تُثبت التزام الحزب بالمبادئ في مقاربة القضايا المعيشية، خصوصًا أن قرار رفع أسعار المحروقات تجاهل إمكانية معالجة الخلل في إيرادات الدولة.
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وأوضح في حديث إلى إذاعة "لبنان الحر" أن "لا يمكن حل مشكلة عبر خلق أخرى، ولا يجوز الاستمرار في تحميل المواطن أعباء إضافية، بينما تمتلك الدولة مصادر دخل كثيرة يمكن الاستفادة منها عبر وقف مزاريب الهدر، سواء في الجمارك أو التهرب الضريبي أو أزمة الطوابع والنافعة وغيرها. ومن هنا، فإن تصحيح رواتب القطاع العام يجب أن يتم بعيدًا عن تحميل المواطن أعباءً إضافية".

وتمنى الحاج أن يُبطل مجلس شورى الدولة هذا القرار، معتبرًا أن مضمونه يتجاوز حدود السلطة التنفيذية، لأن مسألة الزيادات تقع ضمن صلاحيات المجلس النيابي، مشددًا على أن المراجعة مستوفية لكامل الشروط القانونية، وعلى المجلس قبولها وإبطال القرار الحكومي.
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