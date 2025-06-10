سلام ترأس طاولة مستديرة حول مشروع الدعم الطارىء للبنان من الدول: قدرنا الحاجات بنحو 12 مليار دولار

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تراس رئيس الدكتور نواف سلام في السرايا بعد ظهراليوم، طاولة مستديرة حول مشروع الدعم الطارىء للبنان من الدول، بهدف تمويل اعادة تأهيل الخدمات الأساسية والبنية التحتية العامة التي تضررت نتيجة العدوان الاسرائيلي الأخير.شارك في الطاولة المستديرة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري ووزيرا المال ياسين جابر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني.و سفراء: المملكة العربية وليد البخاري، مصر علاء موسى، قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن فيصل ال ثاني، المانيا: كورت شتوكل شتيلفريد، ايطاليا فابريتسيو مارتشيلي، ، هولندا فرنسيسكو مولن، النروج هيلد هارلدستاد، البرازيل تارسيزيو كوستا، اسبانيا خيسوس اغناسيوس اغوادو، الدنمارك كريستوفر فيفيك،بلجيكا أرنو باولز، ماسايوكي ماغوشي فنلندا ان مسكانن، كندا ستيفاني ماكولم، كوريا الجنوبية كيو سوك غيونوالقائمون باعمال سفارات: الصين وو شوتو، بريطانية فيكتوريا دن، الامارات العربية المتحدة فهد الكعيبي، الكويت ياسين محمد الماجد، رئيس القسم الاقتصادي في السفارة فرانسوا سبورير ممثلا السفير الفرنسي، وممثلون عن سفارات الأميركية، استراليا واليونان.الممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية عمران ريزا، المدير الاقليمي للبنك الدولي كريستوف كاريه،الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي فريدريكو ليما، رئيس مجلس الانماء والاعمار محمد قباني، اضافة الى ممثلين عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.وافتتح الرئيس سلام الندوة بكلمة قال فيها:" يشرفني أن أرحب بكم جميعًا اليوم، ونحن نجتمع في لحظة مفصلية للبنان. شكرًا لكم على تلبية دعوتنا في هذا الوقت القصير، وشكرًا لكم على حضوركم هنا.أضاف:"لا ابالغ اذا قلت إن يقف عند مفترق طرق بين الخسارة الكبيرة والأمل في التجديد. فرغم الآمال بصيفٍ واعد بالحياة والازدهار، وبالجهود الحثيثة التي تبذلها حكومتنا لاستعادة الاستقرار والتقدم والتطوير ودفع عجلة الإصلاحات علينا ان نواجه المعاناة التي سببتها الحرب - وهي حربٌ كلفتنا - ولا تزال تكلف الكثير من الأرواح ودمّرت أيضًا البنية التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في جميع أنحاء البلاد.وقال: "إن مستوى الدمار كبير جدا، لكن الأهم من ذلك هو الحاجة المُلِحّة للاستجابة، ليس فقط بالتعاطف، بل من خلال الاستراتيجيات والتنسيق، وبعزم على إعادة الاهالي والسكان الى مناطقهم وبلداتهم.وهذا يحتاج الى تقييم للاضرار وبناء على هذا التقييم قدرنا الحاجات بنحو 12 مليار دولار اميركي،كما ان التبعات الاقتصادية لهذا الدمار كبيرة جدا, جغرافيًا، كانت محافظتا النبطية والجنوب الأكثر تضررًا، يليهما جبل لبنان، الذي يشمل الضاحية الجنوبية لبيروت.واعلن: أدت آثار النزاع إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024، وهو تراجع كبير مقارنة 0.9%.بحلول نهاية عام 2024، اقترب الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ عام2020 الى 40%، مما فاقم آثار التباطؤ الاقتصادي وأثر على آفاق النمو الاقتصادي فيه.في هذا السياق، وضعت الحكومة مشروع الدعم الطارىء للبنان، أو LEAP؛ وهو إطار عمل وطني جاهز للتنفيذ لاستعادة الخدمات، وإعادة بناء البنية التحتية، وإرساء أسس التعافي المستدام. ان برنامج LEAP ليس مجرد آلية استجابة، بل هو أجندة تحول. بميزانية قدرها مليار دولار أمريكي، صُمم برنامج LEAP للانتقال بسرعة من الاستجابة الطارئة إلى التعافي السريع، ثم إلى إعادة إعمار طويلة الأجل وقادرة على التكيف مع تغير المناخ. ويرتكز البرنامج على اليات شفافة عبر مختلف الوزارات لتحديد الأولويات على أساس المناطق، أقرها مجلس الوزراء، مما يضمن وصول الاستثمارات إلى المجتمعات الأكثر استعدادًا للتعافي والإنعاش الاقتصادي.وأضاف: مُنح مجلس الإنماء والإعمار (CDR) صلاحيات واسعة بمجلس إدارة كامل الصلاحيات، وإجراءات مبسطة، ووحدة مخصصة لإدارة المشاريع تتمتع بصلاحيات حقيقية. يضمن هذا الإصلاح إمكانية تنفيذ الجداول الزمنية لتنفيذ،المشاريع. التي كانت تُقاس سابقًا بالسنوات، في غضون أسابيع. هذا ليس مجرد إصلاح إداري؛ بل بتنا نعمل بطريقة مختلفة.لكن برنامج LEAP ليس مشروعًا يستطيع لبنان إنجازه بمفرده.لهذا السبب نحن هنا اليوم، للتواصل معكم، شركائنا وأصدقائنا، حول كيفية مواءمة الجهود، وتجميع الموارد، وتفكيك تجزئة المساعدات لتصبح ضمن منصة موحدة وشفافة وقائمة على النتائج. نحن لا نسعى إلى مبادرات موازية؛ بل نريد توحيد جهود كل المؤسسات، نسعى إلى شراكة ضمن إطار تملكه الدولة اللبنانية، إطار يعزز المؤسسات الوطنية ويعيد بناء الثقة مع مواطنينا.آمل أن يساعد هذا حوار اليوم في تحسين الأبعاد الفنية والتشغيلية لبرنامج LEAP وفتح الباب للحصول على الدعم المالي والتقني والسياسي المفيد للبنان.:واعتبر ان هذه الطاولة المستديرة ليست سوى بداية لحوار. آمل أن تكون أيضًا خطوة نحو عمل منسق مع مجلس الإنماء والإعمار المتجدد والموثوق به؛ مؤسسة تحظى بدعمنا الكامل.وانهى: اسمحوا لي أن أختتم كلمتي بتقديم الشكر الجزيل لكل واحد منكم على حضوركم اليوم وعلى التزامكم المستمر بتعافي لبنان. وأتقدم بتقدير خاص لوزير المالية على قيادته في توجيه مفاوضات LEAP؛ ولمجلس الإنماء والإعمار والمجلس الوطني للبحوث العلمية على مساهماتهما الفنية المتميزة؛ إلى وزارة الأشغال العامة والبنك الدولي على شراكته ودعمه في هذا المسار.لقد عانى لبنان من أزمة تلو الأخرى. لكننا لا نعتزم فقط إعادة بناء ما خسرناه، بل أن نبني بشكل أفضل - على نحو أكثر شمولاً واستدامةً وشفافية..شكرًا لكم مجددًا على وقوفكم إلى جانب لبنان ودعم جهودنا لإعادة الإعمار.بعد ذلك تحدث وزير المال ياسين جابر فقال: بدايةً، أتوجه بأعمق عبارات الامتنان لدعمكم الثابت عبر السنوات، وخاصةً خلال الأعوام الصعبة الأخيرة، فيما يمر لبنان بمنعطف حرج. حضوركم اليوم بيننا يشهد على متانة الروابط التي تجمعنا.ففي الواقع، كان التعامل مع الأزمات نهج لبنان خلال العقدين الماضيين. صمد البلد في وجه حروب لا تنتهي؛ وتحديات أمنية محلية وإقليمية، تأثراً بآثار الحرب في التي خلّفت خسائر فادحة، واستضاف أكبر عدد من اللاجئين نسبةً إلى عدد السكان في العالم—أي أكثر من 25% من إجمالي السكان؛ وانهياراً مالياً واقتصادياً عام 2019 تسبب في انكماش الاقتصاد بنسبة 50%، وفقدان الليرة أكثر من 90% من قيمتها، ووقوع أكثر من 50% من اللبنانيين في براثن الفقر؛ وانفجاراً شبه نووي في آب/أغسطس 2020؛ وأخيراً الحرب المدمرة الأخيرة. اليوم، ما يجمعنا حول هذه الطاولة هو التحدي الأكثر إلحاحاً: الخروج من حرب جديدة مدمّرة، أودت بحياة أكثر من 10,000 شخص، وشردت 1.2 مليون لبناني، وتتطلب تقديرات أولية 11 مليار دولار للإعمار والتعافي.هذه الأزمات المتلاحقة أفقدت الدولة قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين: الكهرباء، الصحة، الأمن، وشبكات الأمان الاجتماعي... مما أدى إلىفقدان ثقة المواطنين بالدولة، وهجرة كبيرة للعقول، وفقدان ثقة المجتمع الدولي عامةً وإخواننا العرب خاصةً. نعلم أن لبنان يسجل أداءً ضعيفاً في تنفيذ الإصلاحات. ليس بسبب نقص الجهد—بل لأن الإصلاحات الجوهرية تتطلب إجماعاً وتملكاً، وهذا بدوره يحتاج إلى أمن واستقرار—وهما من الكماليات التي افتقدها لبنان طويلاً.لكننا نقف اليوم أكثر تصميماً من أي وقت على إعادة بناء حوكمة مؤسسية وسياسية وقضائية واقتصادية سليمة، واستعادة الثقة والمصداقية. ونعلم أننا ملتزمون بالنتائج. لذا دعوني أطلعكم على إنجازات المئة يوم الأولى لنا، وما سيليها:*في مجال إصلاحات الإدارة المالية:*- نتمسك باتباع إدارة مالية عامة سليمة ومنع الإنفاق غير المدرج في الموازنة.- نسعى لتحقيق التوحيد المالي (كما تؤكد أداءاتنا المالية كانون الثاني/يناير–نيسان/أبريل).- نمنع تمويل العجوزات التي تهدد الاستقرار.- نعدّ موازنة 2026 بإطار مالي متوسط الأجل يتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي.- نلتزم بخطط تعزيز الإيرادات عبر مكافحة الاقتصاد غير الرسمي وزيادة الامتثال الضريبي والجمركي والعقاري.- نوسع القاعدة الضريبية بإلغاء الإعفاءات غير المبررة.- نطور قانوناً حديثاً للضريبة على الدخل ونعدّل قانون المحاسبة العامة.- نعزز الرقمنة في وزارة المالية لتحسين الخدمات للمواطنين وزيادة الإيرادات.- نطوّر عمليات الخزينة عبر أنظمة نقاط البيع (PoS) للحدّ من الاقتصاد النقدي، ومنصة (PayGov) لصرف مستحقات فعال.- نراجع كشوف الرواتب والمعاشات تمهيداً لإصلاح القطاع العام وضمان شفافية التوظيف والتعيين في الوظائف الحكومية.*في القطاع المالي:*- سرّعنا إقرار قانونين حيويين في مجلس الوزراء كانا متعثرين لثلاث سنوات.- صادق البرلمان بأكثر من ثلثي الأغلبية على تعديل قانون السرية المصرفية، مما يتيح مراجعة المصارف وتقييم جدواها.- نُقدم في مناقشة مشروع قانون تسوية المصارف لإنشاء إطار لإعادة هيكلتها وفق أفضل الممارسات الدولية.- تماشياً مع الديمقراطية، نجري مشاورات مكثفة مع جميع الشركاء السياسيين لبناء إجماع حول تشريعات الإصلاح المالي المصيرية.- نناقش سياسات استرداد الودائع بهدف حمايتها (خاصةً صغار المودعين) مع مراعاة أولوية المطالبات.- نحن مقتنعون أن قطاعاً مالياً قوياً ومجدّد الرسملة سيجذب الاستثمارات ويوجّه الموارد للقطاع الخاص النشط.*في مجال تعزيز المؤسسات والحوكمة:*- عيّنا كفاءات رفيعة المستوى (بمسابقة تنافسية) لمجلس إدارة المجلس الأعلى للإعمار والتنمية.- نطلق خطوات لتعيين هيئات رقابية مستقبلية للكهرباء والاتصالات والطيران المدني.- نفعّل المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة لتمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP).- سنواصل تقوية الهيئات الرقابية لتحسين حوكمة قطاعاتها.- سنضمن تنفيذ التشريعات السابقة في مجالات حيوية كالأسواق المالية والمنافسة.- سنعزّز أجهزة الرقابة مثل ديوان المحاسبة.- لدينا خطط لمراجعة مؤسسات القطاع العام لتعزيز الحوكمة وشفافية استخدام المال العام.- في كل هذه الإصلاحات، نركز على جذب المستثمرين وإشراك القطاع الخاص، فمستقبل لبنان يقوم على نمو يقوده القطاع الخاص.- طلبنا برنامجاً جديداً من صندوق النقد الدولي (IMF) لإطلاق اقتصاد منتج، وأكملنا الأسبوع الماضي جولة مفاوضات أولى، اتفقنا خلالها علىرسم مسار نحو اتفاق على مستوى الخبراء بحلول خريف 2025.- نواصل التعاون مع البنك الدولي لتنفيذ إصلاحات قطاعية واستثمارات في الطاقة، المياه، الزراعة، الشبكات الاجتماعية، والرقمنة—بقيمة 700 مليون دولار قيد التنفيذ، و350 مليون دولار قيد الإعداد.- نسرّع إعداد القروض وعرضها على البرلمان للتنفيذ الفعال.*لكن التحدي الأكثر إلحاحاً اليوم هو الإسراع بإطلاق جهود التعافي والإعمار:*- لضمان التماسك الاجتماعي وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المتضررين.- لتمكين الدولة من لعب دورها الأساسي كمقدم للخدمات وشبكات الأمان الاجتماعي.- وهذا أساسي لاستعادة ثقة الشعب وإعادة جميع المواطنين إلى كنف الدولة.في هذا المسعى، نقدر عالياً مساعدة البنك الدولي في إعداد إطار (LEAP) بقيمة مليار دولار للإعمار العاجل وإصلاح البنى التحتية، وخصوصاً لتعافي شامل ومرونة اجتماعية للمجتمعات المتضررة. ونناشد المجتمع الدولي:- حماية أمننا أولاً وقبل كل شيء.- دعم جيشنا في توسيع انتشاره وتعزيز سلطته على الأراضي اللبنانية.- مشاركتنا عبء الطريق نحو التعافي والنمو والازدهار.هناك زخم جديد للبنان لا يجوز تفويته، ودعمكم وتأييدكم أساسيان لتحقيق التحول الاقتصادي الذي يطمح له لبنان لأبنائه. .ثم استعرض رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني تفاصيل المشاريع التي يعتزم المجلس تنفيذها، من خلال الإصلاحات الضرورية لإعادة بناء الثقة. وأشار إلى أهمية مراجعة مسارات الإعمار لتحديد مواطن ضعف الفعالية والعقبات التي تعيق انطلاق المشاريع، وإعادة هندسة هذه المسارات عبر تطبيق إجراءات تقلل البيروقراطية، إضافة إلى فتح مسارات موازية، وإحياء الرقمنة من خلال تأسيس عملية أرشفة رقمية وإطلاق لوحة تفاعلية تتيح الوصول إلى المعلومات بشفافية.كما تحدث قباني عن مشروع الدعم الطارئ للبنان، موضحًا أن المشروع بتمويل يقارب مليون دولار، ويهدف إلى دعم لبنان في جهوده الاقتصادية ضمن عملية إعادة الإعمار. وأكد أن المشروع يركز على الأساسيات والأولويات، مع الإشارة إلى الحاجة المستقبلية لمساعدات إضافية.يرتكز المشروع على ثلاث مراحل رئيسية: الاستجابة الفورية، استعادة الخدمات الأساسية، وإجراء دراسات طويلة الأمد لإعادة الإعمار.أما بالنسبة لقرض البنك الدولي البالغ ٢٥٠ مليون دولار، فقد أشار إلى أنه أقل من مليار دولار، لذلك تم تحديد آلية للأولويات من خلال مقاربة متكاملة للخطة، حيث تم اعتماد مجموعة من المؤشرات والحاجات المختلفة لضمان فعالية التنفيذ.اما المدير الاقليمي لدائرة الشرق الاوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه فاعلن أن هذا المشروع هو بقيمة مليار دولار أميركي لاعادة تقديم الخدمات الأساسية واعادة بناء البنى التحتية، والمشروع على مرحلتين، ودعما لهذه الجهود يعد البنك الدولي وبتنسيق مع الحكومة قرضا بقيمة250 مليون دولار أميركي لتمويل المرحلتين الاساسيتين من المشروع، وجزء من هذا القرض قد يمول دراسة الجدوى لاعادة اعمار البنى التحتية في المرحلة الثانية من المشروع.وتطرق الى النقطة الثانية التي تتعلق بالاصلاحات، وقد اتخذت الحكومة قرارات كانت ضرورية لنتأكد من ان المشاريع جاهزة للتنفيذ الذي يجب ان يكون فعالا وشفافا، وهذه من الشروط الاساسية لمناقشة القرض في مجلس ادارة البنك الدولي.وذكر بالاصلاحات التي اتخذتها الحكومة ومنها اعادة اطلاق مجلس الانماء والاعمار، واعتماد المجلس الاجراءات الانسيابية لتنفيذ المشاريع .