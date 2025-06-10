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لبنان

مرشّح سابق يتعرّض لإطلاق نار... وبيان يكشف وضعه الصحيّ

Lebanon 24
10-06-2025 | 08:47
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تعرّض المرشح السابق عن لائحة "الإصلاح والإنماء" المهندس إبراهيم خليل جبر إلى إطلاق نار في بلدة بوارج من قبل أحد أقاربه.
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وفي السياق أصدرت لائحة الإصلاح والإنماء بياناً جاء فيه: "في سابقة خطيرة تهدد الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي في بلدتنا بوارج، أُصيب صباح اليوم المرشح المهندس إبراهيم خليل جبر إثر تعرضه لاعتداء مسلح جبان من قبل أحد الموتورين، في ظل ظروف أمنية هشة وتراخٍ واضح في المعالجة الميدانية من قبل الجهات المختصة.. إن ما جرى اليوم لا يمكن فصله عن أجواء التحريض والتجييش والإستفزازات التي سادت مرحلة ما بعد الانتخابات، والتي استُبيحت خلالها القوانين والأعراف، وتم غض النظر عن ممارسات خطيرة تهدد السلم الأهلي."
أضاف البيان: "نحمّل المسؤولية الكاملة لكل من يُحرّض، أو يتغاضى، أو يغطي مثل هذه الأفعال الخارجة عن القانون، وندعو السلطات الأمنية والقضائية إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة بحق كل من يثبت تورطه، مباشرة أو تحريضًا أو تواطؤًا مناشدين فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية الرئيس العماد جوزاف عون شخصيا بسيادة القانون على الجميع وهذا عهدنا بفخامته محذرين من فتنة لا تحمد عقباها".

وتابع: "إن هذا الاعتداء يجب  أن لا يمرّ دون محاسبة، وإن صمت الدولة أو تردّدها سيُفسر على أنه تخلٍ عن مسؤولياتها الدستورية. إننا إذ نطمئن الجميع أن حالة المهندس إبراهيم الصحية مستقرة حاليًا، وهو يتلقى العناية الطبية اللازمة في المستشفى. ندعو أهلنا في بوارج إلى ضبط النفس ووأد الفتنة والوعي الكامل وعدم الانجرار خلف أية محاولات استفزازية، مع التأكيد على أن الرد على هذا الاعتداء يجب أن يكون قانونيًا وشعبيًا في آنٍ معًا، من خلال الضغط السلمي باتجاه تسليم الفاعلين ومحاسبتهم فورًا."
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