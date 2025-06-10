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لبنان

مصادرة الأبقار الشاردة في طرابلس

Lebanon 24
10-06-2025 | 08:59
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باشرت شرطة بلدية طرابلس تنفيذ حملة واسعة لمصادرة الأبقار الشاردة التي تنتشر في شوارع المدينة.
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وذكرت مصادر مطلعة أن البلدية كانت قد وجّهت إنذارات متكررة لأصحاب هذه الأبقار، إلا أن عدم تجاوبهم مع التحذيرات دفع بالشرطة إلى اتخاذ إجراءات حازمة، شملت مصادرة الأبقار وذبحها.

وأضافت المصادر أن لحوم الأبقار التي يتم ذبحها ستُوزّع على الجمعيات الخيرية ودور الأيتام، بما يضمن الاستفادة منها في إطار العمل الإنساني.
 
 
 
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