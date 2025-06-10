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لبنان

الحجار: نؤكد دعم وزارة الداخلية للعمل التكاملي من أجل بيروت أفضل

Lebanon 24
10-06-2025 | 10:33
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استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، أعضاء المجلس البلدي لمدينة بيروت برئاسة إبراهيم زيدان، حيث عرضوا خلال اللقاء خطة عمل المجلس البلدي الجديد والتحديات الراهنة والمستقبلية التي يعتزمون معالجتها خلال المرحلة المقبلة.
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ورحب الوزير الحجار بالمجلس البلدي الجديد، متمنيًا لرئيسه وأعضائه التوفيق في مهامهم لخدمة العاصمة وسكانها.

وشدد الحجار على أن العاصمة بيروت تستحق إدارة فعالة وشفافة، قادرة على مواجهة التحديات الإنمائية والخدماتية لتلبية تطلعات أهلها. وأكد أن وزارة الداخلية والبلديات ستظل داعمة للتعاون المؤسساتي، مشددًا على أن العمل التكاملي هو الأساس لتحقيق بيروت أفضل.

وفي إطار لقاءاته الرسمية، استقبل الوزير الحجار النائبين أكرم شهيب وأحمد الخير، وناقش معهم الأوضاع العامة.

كما التقى الوزير الحجار مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا، والوزير السابق نبيل دوفريج، ووفدًا من رابطة قدامى القوى المسلحة.

واستمع إلى مطالب العمال واحتياجاتهم من رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ونائبه سعد الدين حميدي صقر.
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