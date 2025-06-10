الحجار: نؤكد دعم وزارة الداخلية للعمل التكاملي من أجل بيروت أفضل

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استقبل والبلديات أحمد ، لمدينة برئاسة إبراهيم ، حيث عرضوا خلال اللقاء خطة عمل الجديد والتحديات الراهنة والمستقبلية التي يعتزمون معالجتها خلال المرحلة المقبلة.ورحب الوزير الحجار بالمجلس البلدي الجديد، متمنيًا لرئيسه وأعضائه التوفيق في مهامهم لخدمة العاصمة وسكانها.وشدد الحجار على أن العاصمة بيروت تستحق إدارة فعالة وشفافة، قادرة على مواجهة التحديات الإنمائية والخدماتية لتلبية تطلعات أهلها. وأكد أن والبلديات ستظل داعمة للتعاون المؤسساتي، مشددًا على أن العمل التكاملي هو الأساس لتحقيق بيروت أفضل.وفي إطار لقاءاته الرسمية، استقبل الوزير الحجار النائبين وأحمد الخير، وناقش معهم الأوضاع العامة.كما التقى الوزير الحجار مفتي الشيخ زيد محمد بكار زكريا، والوزير السابق نبيل دوفريج، ووفدًا من رابطة قدامى القوى المسلحة.واستمع إلى مطالب العمال واحتياجاتهم من رئيس ونائبه سعد الدين حميدي صقر.