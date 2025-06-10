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لبنان

عن استهداف "شبعا".. بيان للجيش الإسرائيلي!

Lebanon 24
10-06-2025 | 12:20
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كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه، على منصة "إكس":

"قضت قوات الجيش الاسرائيلي في وقت سابق اليوم على أحد عناصر حزب الله وعلى عنصر آخر في تنظيم السرايا اللبنانية التي تعمل بتوجيه من حزب الله في قرية شبعا في جنوب لبنان". 
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تابع: "لقد تورط العنصران مع أسلحة استخدمها حزب الله لأغراض واستطلاع على قوات الجيش الاسرائيلي في المنطقة".

اضاف: "أنشطة العناصر تعتبر خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان". 

ختم: "سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل".
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