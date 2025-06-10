عن استهداف "شبعا".. بيان للجيش الإسرائيلي!

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"قضت قوات الجيش الاسرائيلي في وقت سابق اليوم على أحد عناصر وعلى عنصر آخر في تنظيم السرايا التي تعمل بتوجيه من حزب الله في قرية في ".تابع: "لقد تورط العنصران مع أسلحة استخدمها حزب الله لأغراض واستطلاع على قوات الجيش الاسرائيلي في المنطقة".اضاف: "أنشطة العناصر تعتبر خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين ولبنان".ختم: "سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل".